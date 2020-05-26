Подозреваемые по делу об убийстве гражданки Кубы в Москве отрицают вину

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Анастасия Гривкова и Александр Александров - фигуранты дела об убийстве 22-летней гражданки Кубы в Москве - отрицают свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Вину в инкриминируемых преступлениях Александров и Гривкова категорически отрицают, от дачи показаний отказываются", - сказал собеседник агентства.

Дорогомиловский суд Москвы во вторник отправил подозреваемых в СИЗО до 24 июля. Александров подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), п. "в" ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья") и п. п. "а","в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия"). Гривковой инкриминируется вымогательство группой лиц с применением насилия, незаконное лишение свободы с применением насилия и укрывательство преступления.

По данным следствия, вечером 24 мая в мусорном контейнере у дома на улице Кастанаевской было обнаружено тело гражданки Республики Кубы 1997 года рождения с признаками удушения. Вместе с тем, накануне в правоохранительные органы обратилась знакомая девушки. Она пояснила, что с телефонного номера потерпевшей ей пришли сообщения с требованиями выкупа.

В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений был задержан Александров, 1981 года рождения. Кроме того, была задержана Гривкова, 1999 года рождения, которая, по версии следствия, скрыла преступления и причастна к вымогательству.