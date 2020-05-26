Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом во вторник сообщается на сайте Следственного комитета России.

Тело 101-летнего пенсионера, участника Великой Отечественной войны, с признаками насильственной смерти нашли 26 мая в доме в селе Тулиновка. В доме также обнаружили 38-летнюю внучку погибшего, она была без сознания. Женщину госпитализировали.

"В совершении данных преступлений подозревается 46-летний односельчанин погибшего. К настоящему времени подозреваемый уже задержан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 26 мая подозреваемый, разбив окно, проник в дом к пенсионеру и несколько раз ударил его топором по голове. Затем, увидев, что хозяин в доме не один, мужчина, испугавшись, ударил топором и находившуюся там внучку ветерана, после чего скрылся. От полученных ранений пенсионер умер на месте.

Следователи и криминалисты регионального управления СК России осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, родственников, соседей погибшего, а также проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива совершенных преступлений.