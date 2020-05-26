Суд повторно продлил арест экс-главе СК по КЧР Булатову

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник продлил арест бывшему врио главы следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову, экс-начальнику Центра по противодействию экстремизму по КЧР Тимуру Бетуганову и следователю следственного управления СК РФ по КЧР Андрею Филиппову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Булатову, Бетуганову и Филиппову суд продлил меру пресечения под стражей до 23 июля", - сказали в суде.

15 мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил продление ареста всем троим фигурантам. Ходатайства следствия в их отношении были направлены на новое рассмотрение.

Ранее адвокат Булатова Александр Самухов сообщил ТАСС, что "Мосгорсуд, удовлетворяя продление ареста, не прислушался ни к одному доводу защиты относительно "осадного положения" в СИЗО, систематических нарушений прав в отношении Булатова и неэффективности следствия".

Другой адвокат Булатова Руслан Соловьев сообщал, что "судебное заседание по продлению ареста проходило без участия самих обвиняемых, что прямо нарушает конституционные права его подзащитного". От каких-либо иных комментариев адвокаты отказались.

Генерал-майор юстиции Булатов, бывший глава Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов, а также сотрудник СК по республике Андрей Филиппов обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Им вменяют, что они, будучи при исполнении высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов, помогали экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу избежать уголовной ответственности по факту убийства лидера молодежного движения КЧР Аслана Жукова и помощника президента КЧР Фраля Шебзухова.