В СК заявили, что умершая после вызова скорой петербурженка отказывалась от госпитализации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга, которая якобы неоднократно обращалась в скорую помощь и получила отказ на вызов, сама приняла решение, что не поедет в больницу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее городское издание "Фонтанка" сообщило, что еще в середине апреля в Петербурге умерла 30-летняя женщина. По данным издания, она почувствовала себя плохо и пыталась несколько раз вызвать скорую помощь, однако по телефону ей сообщили, что бригада врачей не приедет, так как "больницы переполнены". Причиной смерти женщины, по данным издания, стала сердечная недостаточность и хронический тубулоинтерстициальный нефрит.

"17 апреля по номеру "112" поступил звонок женщины с жалобами на боль в почках и сердце. Из содержания изъятой следователями аудиозаписи разговора следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации в стационар для осмотра врачами. Однако последняя от госпитализации и вызова бригады скорой медицинской помощи отказалась, на что фельдшер предложила женщине перезвонить, если она передумает", - говорится в сообщении по итогам доследственной проверки.

По данным СК, фельдшер в течение часа после звонка позвонила женщине для уточнения состояния ее здоровья и повторного предложения госпитализации. Но женщина сообщила, что ее состояние несколько улучшилось и она намерена самостоятельно обратиться к врачу. Больше в экстренную службу "112" и медицинские учреждения здравоохранения города она не звонила.

"Однако звонки в экстренную службу "112" 18 апреля 2020 года производились близкими лицами женщины, которые пытались узнать информацию о возможной ее госпитализации в медицинские учреждения", - добавили в следственном управлении.

Следствие также назначило экспертизу по полноте и правильности оказания медицинской помощи умершей жительнице города.