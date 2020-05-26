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В СК заявили, что умершая после вызова скорой петербурженка отказывалась от госпитализации

Ранее сообщалось, что женщина несколько раз пыталась вызвать врачей, но по телефону ей сообщили, что они не приедут, так как "больницы переполнены"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга, которая якобы неоднократно обращалась в скорую помощь и получила отказ на вызов, сама приняла решение, что не поедет в больницу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее городское издание "Фонтанка" сообщило, что еще в середине апреля в Петербурге умерла 30-летняя женщина. По данным издания, она почувствовала себя плохо и пыталась несколько раз вызвать скорую помощь, однако по телефону ей сообщили, что бригада врачей не приедет, так как "больницы переполнены". Причиной смерти женщины, по данным издания, стала сердечная недостаточность и хронический тубулоинтерстициальный нефрит.

"17 апреля по номеру "112" поступил звонок женщины с жалобами на боль в почках и сердце. Из содержания изъятой следователями аудиозаписи разговора следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации в стационар для осмотра врачами. Однако последняя от госпитализации и вызова бригады скорой медицинской помощи отказалась, на что фельдшер предложила женщине перезвонить, если она передумает", - говорится в сообщении по итогам доследственной проверки.

По данным СК, фельдшер в течение часа после звонка позвонила женщине для уточнения состояния ее здоровья и повторного предложения госпитализации. Но женщина сообщила, что ее состояние несколько улучшилось и она намерена самостоятельно обратиться к врачу. Больше в экстренную службу "112" и медицинские учреждения здравоохранения города она не звонила.

"Однако звонки в экстренную службу "112" 18 апреля 2020 года производились близкими лицами женщины, которые пытались узнать информацию о возможной ее госпитализации в медицинские учреждения", - добавили в следственном управлении.

Следствие также назначило экспертизу по полноте и правильности оказания медицинской помощи умершей жительнице города.

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