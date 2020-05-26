Четырехлетняя девочка погибла после падения с пирса в Финский залив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Девочка четырех лет упала с пирса в Финский залив во время прогулки с бабушкой, ребенок погиб. Следственные органы начали проверку, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"По предварительным данным, девочка пришла гулять на пирс со своей бабушкой и старшим братом. Дети гуляли, а бабушка ловила рыбу и отвлеклась, затем обнаружила, что девочки нет на пирсе. После чего ребенок был обнаружен в воде. Бабушка пыталась оказать реанимационные мероприятия и вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

Девочка погибла в городе Сосновый Бор.