В Петербурге задержали подозреваемых в СМС-мошенничестве, укравших с карт 20 млн рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали группу мошенников, которые подозреваются в похищении с банковских карт 200 человек около 20 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны пять человек, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских счетов граждан. По оперативной информации, в результате их противоправной деятельности пострадали порядка 200 человек. Ущерб составил около 20 млн рублей", - сказала она.

Преступники рассылали СМС с текстом "Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону <...>". Жертвы перезванивали и сообщали свои банковские реквизиты, по которым похищались деньги.

"В ходе обысков по адресам проживания фигурантов и в колл-центре изъято 1,5 тыс. сим-карт, мобильные телефоны, GSM-модемы, портативные компьютеры, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Двое задержанных заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").