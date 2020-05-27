В Москве задержан подозреваемый в краже 11 наград фронтовика у его внучки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который украл у своей знакомой, внучки фронтовика, его награды. Всего было похищено 11 медалей и орденов, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД России Владимир Васенин.

"Женщина сообщила о пропаже 11 орденов и медалей, оставшихся от дедушки-фронтовика, которые она хранила в шкафу. <…> В дальнейшем сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 28-летний знакомый потерпевшей", - сказал Васенин.

Полиция установила, что мужчина помогал заявительнице с ремонтом в квартире. Пока хозяйки не было дома, он похитил ордена и медали времен Великой Отечественной войны и скрылся. Часть наград он успел продать, остальное изъяли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", задержанный отпущен под подписку о невыезде.