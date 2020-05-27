Полицейские задержали в Оренбурге подозреваемых в убийстве шести человек

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребенка", - сказала она.

По ее словам, в январе 2018 года в Оренбурге был убит предприниматель и его 7-летний сын, спустя год произошло убийство директора одной из крупных компаний, его жены и водителя, а в мае этого года в дачном доме убит 54-летний предприниматель.

"В результате слаженных профессиональных действий сотрудниками уголовного розыска при поддержке СОБР Росгвардии подозреваемые в совершении особо тяжких преступлений задержаны. Двух жителей областного центра в возрасте 27 и 28 лет задержали на улице в Оренбурге, 29-летнего мужчину - в квартире на улице Карпова областного центра. Еще двое подозреваемых 24 и 25 лет были доставлены оперативниками из Новосергиевского района Оренбургской области", - отметила Волк.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, двое из задержанных дали признательные показания.

Петренко отметила, что уголовное дело об убийстве предпринимателя и его 7-летнего сына по решению главы СК России было передано следователям центрального аппарата. "Следователями СК России совместно с подразделениями МВД России продолжается активная работа, направленная на установление роли каждого из фигурантов в совершенных преступлениях, дальнейший сбор доказательств их виновности, проверку причастности к аналогичным преступлениям и установление других соучастников", - добавила представитель СК. Уголовные дела об убийствах бизнесмена, его супруги и водителя в мае 2019 года, а также еще одного предпринимателя в мае 2020 года находятся в производстве следственного управления СК России по Оренбургской области.