Суд в Подмосковье арестовал подозреваемых по делу об убийстве директора ТЦ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Суд арестовал троих подозреваемых по уголовному делу об организации убийства директора торгового центра в Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя судом в отношении трех мужчин, подозреваемых в совершении убийства директора торгового цента (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще в отношении двух подозреваемых отложено судом на завтра", - сообщила Врадий.

Рассмотрение ходатайства об аресте тренера бойца ММА Магомеда Исмаилова Владимира Осии также отложено на завтра.

4 июня прошлого года в поселке Поварово неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в 60-летнего директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья Николая Леонова, когда он заходил в магазин. Он скончался на месте. В кратчайшие сроки правоохранителям удалось установить и задержать 56-летнюю супругу директора ТЦ, причастную к совершению преступления. Ей предъявлено обвинение в организации убийства и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ), она помещена под стражу.

Осия является заслуженным тренером России. В 2019 году национальная команда страны по ММА под его руководством выиграла чемпионат мира.