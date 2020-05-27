Следователи возбудили дело после исчезновения девочки под Псковом

ПСКОВ, 27 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения трехлетней девочки на территории садоводческого товарищества в Псковской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении трехлетней Варвары Поповой", - отмечается в сообщении. Следственные органы СК РФ по Псковской области возбудили дело по признакам преступления, которое предусмотрено п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По предварительной информации, девочка пропала вечером 23 мая в районе садоводческого некоммерческого товарищества "Кебь"е. На момент исчезновения она была oдета в розовое платье, розовые сандалии, бордовые колготки.

Как отмечается, в рамках дела продолжаются круглосуточные поисковые мероприятия девочки, в них задействованы сотрудники региональных управлений полиции, ФСИН, Росгвардии, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие Псковского гарнизона. Кроме того, помощь оказывают волонтеры организации "Лиза Алерт", подводные охотники и спортивные коллективы мотопарапланеристов, а также местные жители.

Территорию садоводческого товарищества обследуют в том числе кинологи с собаками, дно реки - водолазы, с воздуха местность осматривают с помощью квадрокоптеров.