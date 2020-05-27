СК выявил в деле бывшего вице-губернатора Кировской области еще 4 эпизода взяточничества

КИРОВ, 27 мая. /ТАСС/. Следствие установило в деле бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, обвиняемого в получении взяток на общую сумму не менее 10,5 млн рублей, еще четыре факта взяточничества на сумму около 2,9 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Следственные органы Кировской области 3 апреля возбудили дело в отношении Плитко. По данным следствия, в 2018 году он создал преступную группу, участники которой наладили получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением "Кировгослесхоз". При получении части взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина в размере 3,4 млн рублей Плитко был задержан, также задержан Шургин, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие установило 20 фактов получения взяток от предпринимателей на общую сумму не менее 10,5 млн рублей.

"Установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. К настоящему моменту выявлены еще 4 факта получения взяток на общую сумму 2 млн 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Андрей Плитко с 2017 года занимал должность заместителя председателя правительства Кировской области, с марта прошлого года - вице-губернатора Кировской области. В правительстве курирует работу Министерства внутренней политики, Министерства культуры, Министерства лесного хозяйства и других.

Алексей Шургин до назначения в 2018 году на должность министра лесного хозяйства Кировской области занимал аналогичную должность в Марий Эл. В апреле 2020 года Плитко и Шургин были уволены с занимаемых должностей.