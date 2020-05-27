Суд оштрафовал москвичку, посадившую за руль каршеринговой машины ребенка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Судебный участок в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал москвичку, которая дала порулить каршеринговым автомобилем своему малолетнему сыну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

"27 мая мировой судья судебного участка 55 района Теплый Стан Москвы признал Лапутину Елену Алексеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151. 2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего") и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказал собеседница агентства. Это минимальное наказание по этой статье. Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Как следует из материалов дела, 25 января москвичка взяла в каршеринг автомобиль и отправилась кататься по Москве. Затем она посадила за руль своего малолетнего сына, а на заднем сидении был еще один ее ребенок. После того, как сюжет о случившемся вышел на федеральных каналах и история вызвала общественный резонанс, полиция начала проверку. Также было установлено, что женщина лишена водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.