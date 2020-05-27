Суд отправил в СИЗО москвича за содействие террористической деятельности

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест безработного жителя столицы Дмитрия Успенского, подозреваемого в склонении в террористическую деятельность и вербовке. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 27 мая 2020 года избрана мера пресечения в отношении Успенского Дмитрия Михайловича в виде заключения под стражу сроком до 21 июля", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Успенский нигде не работает и ранее не судим. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

В суде не уточнили подробностей уголовного дела о терроризме в отношении москвича. Согласно данным из открытых источников, подозреваемый раньше занимал должность гендиректора ликвидируемой столичной компании "Имидж", которая за весь период деятельности выиграла 21 тендер на более 3 млн рублей.