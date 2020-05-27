В Омской области возбудили дело после избиения двухлетней девочки

ОМСК, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело сразу по трем статьям - умышленное причинение вреда здоровью, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и истязание - возбуждено в Омской области после избиения 27-летней женщиной своей двухлетней дочери. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

Ранее ТАСС сообщил о том, что 11 мая двухлетняя девочка из многодетной семьи была госпитализирована с телесными повреждениями. Региональное МВД организовало проверку, еще четверых детей изъяли из семьи, так как родители находились в состоянии алкогольного опьянения и состояли на учете в органах внутренних дел.

По предварительным данным, 8 мая около 14:00 местного времени (11:00 мск) 27-летняя жительница поселка Дачный Омского района избила свою двухлетнюю дочь. Девочку отвезли в больницу только через несколько дней, у нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, синяки и ссадины, а также анемию и белково-энергетическую недостаточность.

Семья, в которой воспитывались пять малолетних детей, с февраля 2018 года состоит на профилактическом учете в полиции, так как родители ребенка уже привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Отец девочки пять раз судим. С учетом этой информации следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц системы органов профилактики, которые должны были контролировать условия воспитания и проживания детей в семье.

В пресс-службе отметили, что СК также организовал проверку по информации о том, что родители девочки забирали у пожилой родственницы денежные средства и не оказывали ей должного ухода. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.