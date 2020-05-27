Обвиняемую по делу о гибели семьи при пожаре в Выборге отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест начальницу отдела администрации Выборгского района Ленинградской области, которую задержали накануне по делу о халатности, возбужденному после пожара в Выборге, где 29 апреля погибла многодетная семья. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Обвиняемой по уголовному делу по факту пожара в Выборге, где погибли восемь человек, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе. Женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").

По данным СК, в марте прошлого года проверяли условия жизни несовершеннолетних из многодетной семьи в Выборге. По результатам были получены сведения о поврежденной электропроводке, а также проживании семьи в антисанитарных условиях на втором этаже (мансарде), которая не предназначена для этого.

Вследствие того, что обвиняемая не приняла должных мер по устранению допущенных нарушений и не проинформировала вышестоящее руководство о сложившейся ситуации, 29 апреля 2020 года в доме, где проживала семья, произошел пожар.

Тела восьми человек нашли на месте ЧП после разбора завалов. Площадь пожара составила 120 кв. м. По данным источника в правоохранительных органах, при пожаре погибли шестеро детей, в том числе месячная девочка, еще пятеро девочек - в возрасте до восьми лет. Кроме того, при пожаре погибли их родители - женщина 1988 года рождения и мужчина 1983 года рождения.

По факту ЧП ранее также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ. После пожара в живых остался один ребенок. В пресс-службе правительства Ленинградской области заявили, что региональные власти при установлении опеки возьмут на себя расходы на содержание выжившей девочки.