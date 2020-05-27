В Чехове задержали шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в подмосковном Чехове шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Чехов поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе у одного из домов на ул. Энергетиков. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей, которые вели себя агрессивно, на неоднократные требования предъявить документы отвечали отказом, а также не подчинялись законным требованиям полицейских. Шестеро молодых людей были доставлены в отдел полиции для разбирательства", - сказала она.

По ее словам, предположительно, выстрелы производились из охолощенного автомата, который сейчас отправлен на исследование.

"В отношении местного жителя 2001 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Пятеро граждан будут привлечены к административной ответственности", - заключила Петрова.