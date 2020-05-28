На Камчатке возбудили дело за фейк о большом количестве зараженных медиков

ТАСС, 28 мая. Полицейские в Камчатском крае завели административное дело в отношении одного из местных интернет-изданий, которое разместило на своем сайте недостоверную информацию о количестве сотрудников скорой помощи, работающих на вызовах. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального управления МВД.

По информации журналистов, в медучреждении работают всего восемь человек, причем все раньше контактировали с заразившимися коронавирусом коллегами. Исполняющая обязанности главного врача станции скорой помощи столицы Камчатки Ирина Кормильцева в четверг заявила журналистам, что в медучреждении в настоящий момент трудятся 13 бригад, три из которых специализируются на работе с пациентами с диагнозом "коронавирус".

"В одном из камчатских интернет-изданий появилась новость о критически низкой работоспособности станции скорой медицинской помощи в связи с заражением большого количества сотрудников новой коронавирусной инфекцией. Установлено, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Возбуждено административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой СМИ"). Максимальное наказание предусматривает штраф до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Проводится расследование.