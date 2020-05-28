В Подмосковье задержаны подозреваемые в серии краж из магазинов на 1 млн рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали троих жителей Коломны, которые подозреваются в совершении серии краж из банкоматов и магазинов, расположенных в подмосковных Егорьевске и Домодедове, на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленники ночью в масках с помощью ломов и кувалды незаконно проникли в помещение магазина в селе Ильинское в Домодедово, откуда похитили алкоголь и деньги из банкомата. Ущерб составил свыше 620 тыс. рублей, было возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали по местам жительства трех ранее судимых жителей городского округа Коломна в возрасте от 44 лет до 51 года, подозреваемых в совершении противоправного деяния", - сказала Петрова.

В ходе обысков в жилищах задержанных, отметила она, полицейские обнаружили и изъяли одежду, обувь, балаклавы и кепки, в которых находились злоумышленники в момент совершения преступления, а также ломы и кувалду, использовавшиеся для проникновении в помещение магазина. Также при обысках обнаружено более 700 г вещества растительного происхождения и 11 патронов, которые отправлены на экспертизу.

Начальник пресс-службе подмосковной полиции уточнила, что подозреваемые причастны к совершению десяти краж из магазинов и отделений банков, расположенных в Егорьевске и Домодедове. "Общий ущерб составил свыше одного миллиона рублей", - подчеркнула она.

Задержанные арестованы.