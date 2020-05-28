Суд отправил под домашний арест подозреваемого в осквернении обелиска в Подмосковье

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Суд в Подмосковье отказался арестовывать и отправил под домашний арест подозреваемого в осквернении мемориала Великой Отечественной войны в подмосковной Черноголовке. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

"Сегодня следователь ходатайствовал перед судом об избрании в отношении подозреваемого в умышленном повреждении конструкции обелиска, возведенного в честь Победы в Великой Отечественной войне (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), меры пресечения в виде заключения под стражу. Но судом в удовлетворении ходатайства отказано, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в ГСУ.

В ходе допроса подозреваемый признал вину и сообщил о мотивах преступления, а также раскаялся в содеянном. Ему уже проведены судебно-медицинская и психиатрическая экспертизы. С места происшествия следователи изъяли осколки мраморной плиты и зафиксировали повреждения обелиска. У подозреваемого также проведен обыск.

23 мая 37-летний местный житель сломал венок и растоптал цветы, оставленные у обелиска в память о павших в Великой Отечественной войне в городском парке подмосковной Черноголовки. Вандал попал на камеры видеонаблюдения, записи с которых были опубликованы в интернете.

Статья 243.4 УК РФ была внесена в Уголовный кодекс РФ 7 апреля 2020 года. Она устанавливает уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 2 млн до 5 млн рублей либо до 480 часов обязательных работ, 5 лет принудительных работ или лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на личный контроль и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области. Ранее по факту осквернения обелиска полиция возбудила уголовное дело по ст. 214 УК РФ ("Вандализм").