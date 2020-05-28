Полиция задержала подозреваемого в поджоге женщины в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который подозревается в поджоге женщины на Ферганской улице на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что 26 мая злоумышленник на Ферганской улице облил женщину неизвестной жидкостью и поджег, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшая госпитализирована с множественными ожогами. По предварительным данным, женщина работает дворником.

"Устроивший поджог женщины на Ферганской улице злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК РФ)", - сказал собеседник агентства, добавив, что, вероятнее всего, женщину облили бензином.