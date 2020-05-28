В Хабаровске задержали банду наркоторговцев

ТАСС, 28 мая. Полиция задержала в Хабаровске злоумышленников, которые покупали оптом наркотики в Москве и Санкт-Петербурге и переправляли их в Хабаровск для перепродажи. Наркотики были спрятаны в бытовую технику, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Перекрыт канал поставки железнодорожным транспортом синтетических наркотиков в Хабаровский край. В Хабаровске была обнаружена микроволновая печь, в которой находилось наркотическое средство мефедрон общим весом более килограмма и тысяча таблеток экстази. В дальнейшем установлено, что злоумышленники в Москве и Санкт-Петербурге закладывают наркотики в бытовую технику и переправляют по железной дороге в восточные регионы России", - сказала Волк.

По ее словам, первой задержали 42-летнюю жительницу Хабаровска, отвечающую за подготовку к продаже мелкооптовых партий. Затем оперативники узнали, что организатор торговли летит в Москву за партией товара. "Там он купил свыше 1 кг мефедрона, который попытался отправить в микроволновке в Хабаровск через транспортную компанию. Полицейские заменили наркотики на муляж, а получателя посылки задержали в момент ее получения в Хабаровске. Дома у получателя к тому же найдено ЛСД", - отметила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело, всех фигурантов заключили под стражу.