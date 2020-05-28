В Брянской области ребенок умер, проглотив батарейку

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Двенадцатилетняя девочка, проглотившая щелочную батарейку, умерла в Брянской областной детской больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Предварительно установлено, что 18 мая девочка находилась дома и проглотила щелочную батарейку. Родителям об этом стало известно только 23 мая, когда ее самочувствие ухудшилось, в тот же день ее госпитализировали в районную больницу. 24 мая девочку доставили в Брянскую областную детскую больницу, где она скончалась.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении следственного управления.

Следователи в рамках уголовного дела выясняют все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе.