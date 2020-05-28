СК завел дело после нападения на полицейского в Подмосковвье

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского нескольких участников пьяной компании из более чем 20 человек, устроивших стрельбу в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

25 мая полицейские выехали на улицу Энергетиков в Чехове после сообщения о нарушении тишины и стрельбе. На места они обнаружили группу молодых людей из пяти человек, в дальнейшем к ним присоединились порядка 20 нетрезвых людей, которые вели себя агрессивно. На неоднократные требования полицейских предъявить документы они отвечали отказом. Затем мужчины стали выкрикивать в адрес сотрудников нецензурные оскорбления, несколько человек ударили по лицу полицейского. "Устанавливаются личности всех присутствовавших, а также роли каждого в совершенных преступлениях. Известно, что все присутствовавшие и участвовавшие в конфликте - жители Чехова и Москвы", - добавили в ГСУ.

Ранее были задержаны шестеро участников стрельбы. Предположительно, выстрелы производились из охолощенного автомата, который отправлен на исследование. В отношении местного жителя 2001 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), СК будет ходатайствовать перед прокурором о его передаче из полиции. Кроме того, пять человек будут привлечены к административной ответственности.