Источник: главреда "Медиазоны" и журналистку "Эха Москвы" задержали за пикет в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов и журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр задержаны в ходе пикета в поддержку журналиста Ильи Азара у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Смирнов и Фельгенгауэр задержаны у здания ГУ МВД Москвы, где они проводили пикеты. Вероятно, их повезут в ОМВД "Тверской" для составления протоколов", - сказал собеседник агентства.

Задержание Фельгенгауэр подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, отметив, что задержан также журналист Александр Плющев. "Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны во время одиночного пикета в поддержку Ильи Азара", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале. Комментарием пресс-службы ГУ МВД по Москве ТАСС пока не располагает.

Ранее журналист Азар был арестован на 15 суток Тверским судом Москвы за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

До этого тот же суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Воронцова до 6 июля по обвинению в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Воронцов свою вину не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.