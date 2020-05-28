Потерявшаяся под Псковом трехлетняя девочка найдена мертвой

ПСКОВ, 28 мая. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, которая пропала на территории садоводческого товарищества в Псковской области, найдена мертвой в двух километрах от места исчезновения. По предварительным данным, ребенок утонул, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

В минувшее воскресенье следователи начали доследственную проверку по факту исчезновения трехлетней девочки в Псковской области. Ранее о пропаже ребенка на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Кебь" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. 27 мая следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")".

"Девочку нашли, выезжали сотрудники вместе с медиками. При предварительном осмотре телесных повреждений, указывающих на насильственную смерть, не обнаружено. Предварительные данные - [смерть] вследствие утопления. Назначена судебная медицинская экспертиза. Обнаружили сегодня около 13:30 в реке Кебь, примерно в двух километрах ниже по течению от места, где она пропала, спустилась к реке", - сказала собеседница агентства.

На протяжении четырех дней поиск ребенка проводился с воздуха с применением беспилотных воздушных судов и парапланов. В поисковых работах принимали участие силы и средства Минобороны, УМВД, Следственного комитета, аварийно-спасательных служб области, волонтерского поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", также были задействованы добровольцы из числа местного населения.