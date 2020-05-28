Еще три человека стали обвиняемыми по делу о фото нацистов на акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение еще троим фигурантам уголовных дел, разместившим фото нацистов во время акции "Бессмертный полк". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Сегодня предъявлено обвинение еще троим подозреваемым - Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частями 1, 3 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - сообщила Петренко.

По данным следствия, 4 мая житель Ульяновска Круглов загрузил через приложение фото Адольфа Гитлера в заявке для его демонстрации на акции "Бессмертный полк России". "Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала", - отметила представитель СК.

Житель Самары Шабанов совершил аналогичные противоправные действия. Действия Даниила Симанова из Перми квалифицированы как распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества. Он 9 мая оформил заявку на участие в акции с фото изменника Родины Андрея Власова.

В ходе допроса Круглов и Симанов признали свою вину. Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Ранее представитель СК сообщила, что установлены личности шести человек, размещавших фото нацистских преступников, это Даниил Симанов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби и Даниил Шестаков из Перми.