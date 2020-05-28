Суд в Москве арестовал фигуранта дела адвоката Вершинина о мошенничестве с $300 тыс.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора столичной компании "Стройкомплект" Владислава Шаповалова, задержанного в рамках уголовного дела в отношении адвоката Александра Вершинина. Новому фигуранту предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Постановлением Пресненского районного суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шаповалова Владислава Викторовича, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Срок ареста установлен до 16 июля", - сказала собеседница агентства.

17 апреля Пресненский суд отправил под домашний арест до 16 июня адвоката экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Александра Вершинина. По словам его защитника, он обвиняется в том, что по просьбе знакомого взял $300 тыс. у другого и передал третьему лицу. При этом, как утверждает адвокат, никакой материальной заинтересованности у его подзащитного не было, а передача денег не была связана с оказанием юридических услуг.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь отмечал, что следствие проверяет версию, что эти деньги могли принадлежать одному из криминальных авторитетов.

Как сообщалось ранее, Вершинин признал вину и написал явку с повинной. По словам адвоката Александра Асниса, следственные действия с Вершининым не связаны с делом Абызова. Вершинин также был одним из адвокатов экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и экс-главы ОСБ СК РФ Михаила Максименко.