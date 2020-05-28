СК в Нижегородской области возбудил дело за фейк в соцсети о вакцинации

ТАСС, 28 мая. Следственные органы в Нижегородской области возбудили уголовное дело о распространении в социальной сети заведомо ложной информации о вакцинации. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил дело по материалам регионального УФСБ. По версии следствия, 40-летний мужчина опубликовал на собственной странице в социальной сети Instagram видеообращение, в котором компрометировал и дискредитировал деятельность органов здравоохранения РФ. По данным местных СМИ, подозреваемый является уроженцем Таджикистана и проживает в Нижегородской области.

Сотрудники СК проводят комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на уточнение доказательств по уголовному делу. Расследование произошедшего продолжается. Максимальное наказание за данное правонарушение предусматривает штраф до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,6 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.