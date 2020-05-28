Житель Петербурга похитил 1,8 млн рублей из банка в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 28 мая. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга обвиняется в хищении 1,8 млн рублей из ячейки банка, расположенного в Кабардино-Балкарии (КБР). Уголовное дело направлено в суд, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"В следственном отделе ОМВД России по Майскому району завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2017 года неизвестный незаконно вошел на сервер, принадлежащий одному из банков, действующих на территории Кабардино-Балкарии, зашел в личный кабинет, принадлежащий одному из клиентов банка - обществу с ограниченной ответственностью, и путем формирования фиктивных платежных поручений перевел на сторонние банковские счета денежные средства в размере 1,8 млн рублей.

Отмечается, что оперативно-разыскные и следственные мероприятия сотрудники ОМВД России по Майскому району совместно с сотрудниками УУР МВД по КБР и регионального управления ФСБ России проводили в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. "Подозреваемый установлен и задержан, им оказался 35-летний житель Петербурга. По месту жительства мужчины правоохранители изъяли многочисленные доказательства, свидетельствующие о его противоправной деятельности. Материальный ущерб, причиненный ООО, возмещен в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.