Суд в Петербурге прекратил дело военного, обвиняемого в убийстве восьмимесячной девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное преследование военнослужащего Вячеслава Горбенко, которого обвиняли в убийстве восьмимесячной девочки в 2016 году в Ленинградской области.

Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, доказательств его причастности к убийству не нашлось, суд также выявил нарушения закона сотрудниками СК при расследовании дела. "Первый Западный окружной военный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Вячеслава Горбенко, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Горбенко стал фигурантом уголовного дела в 2016 году. Тогда управление СК РФ по Ленинградской области сообщало, что в городе Всеволожске в квартире мать обнаружила труп своей восьмимесячной дочери, было установлено, что ребенок погиб от травмы головы. По подозрению в убийстве был задержан Горбенко, который был сожителем женщины.

Следователи считали, что он, будучи пьяным, душил ребенка, а также ударил девочку, в результате чего она умерла.

Сторона обвинения на суде отказалась от предъявленного Горбенко обвинения "в связи с неподтверждением представленными доказательствами" и попросила прекратить его преследование, а дело направить обратно в Следственный комитет для установления виновных. Суд ходатайство обвинения удовлетворил.

При этом в пресс-службе отметили, что суд указал на нарушения закона, которые допустили сотрудники СК при расследовании данного дела. "Суд полагает необходимым обратить внимание руководителя следственного управления СК РФ по Ленинградской области на нарушения закона, допущенные сотрудниками следственного отдела по городу Всеволожску при расследовании уголовного дела в отношении Горбенко, для принятия необходимых мер по недопущению подобных нарушений впредь", - отметили в пресс-службе.