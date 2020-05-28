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Полиция Сочи задержала похитительницу рукописи 19-го века стоимостью 75 млн рублей

Украденный дневник женщина планировала продать коллекционерам

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Полиция Сочи задержала похитительницу рукописи 19-го века, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи с заявлением о пропаже из квартиры дневника с рукописными записями, датированными 19 веком, обратился 51-летний местный житель. Со слов заявителя, сумма ущерба составила 75 млн  рублей. 39-летнюю приезжую задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции. Установлено, что женщина планировала продать рукопись коллекционерам", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что выйти на след злоумышленницы удалось благодаря оставленным ею на месте преступления отпечаткам пальцев.

Полицейские изъяли похищенный дневник и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".  Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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