Военный суд 2 июня начнет слушать дело о разбое с участием сотрудников ФСБ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении восьми фигурантов о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"27 мая уголовное дело было передано судье. 2 июня суд решит вопрос о продлении меры пресечения подсудимым", - сказали в суде.

На скамье подсудимых предстанут офицер ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Артур Власов, сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин и бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров, который, по данным следствия, является одним из предполагаемых организаторов разбойного нападения.

Дело о разбое

В ФСБ России сообщали о задержании совместно с МВД двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере"). Дело расследует военное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве. Срок предварительного следствия установлен до ноября.

Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, похитив у него не менее 136 млн рублей. По версии следствия, разбойное нападение было совершено группой, состоявшей не менее чем из десяти человек. По версии следствия, ряд фигурантов скрылся на Кавказе, их окончательное число не установлено.

Фигурантами дела являются сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", сотрудник столичного УФНС, офицеры управления "К" ФСБ России и ранее судимые гражданские лица. Почти все они полностью или частично признали причастность к инкриминируемому преступлению, активно сотрудничают со следствием и погашают ущерб, причиненный потерпевшему. Кроме того, следствие проверяет их на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.