В Москве произошел пожар на станции метро "Выхино"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в павильоне станции метро "Выхино" в Москве, его удалось локализовать, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В районе железнодорожной станции Выхино произошло загорание в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. Принятыми мерами в 23:38 пожар был локализован", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал о возгорании на станции метрополитена. Пострадавших нет.

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