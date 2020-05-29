Силовики задержали в Югре и Петербурге участников ОПГ, незаконно обналичивших 9 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции при поддержке коллег из регионального управления ФСБ России по Тюменской области и Росгвардии задержали в Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Они обналичили не менее 9 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления МВД по Югре.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Югре при участии коллег из РУ ФСБ России по Тюменской области и Росгвардии по ХМАО пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также предполагаемые организаторы и участники ОПГ были задержаны в Санкт-Петербурге. Он отметил, что подозреваемые создали более 100 юридических лиц, с помощью которых обналичивали деньги путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. "По предварительным данным, их доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 9 млн рублей. Вознаграждение соучастников преступной деятельности составляло от 0,7% до 10% от общей суммы", - добавил собеседник агентства.