В Орске задержаны подозреваемые в убийстве заместителя директора городских электросетей

ОРЕНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Следователи и полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве заместителя директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "ОренбургЭнерго" Дмитрия Шевелева, тело которого было обнаружено с огнестрельными ранениями 4 марта прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" - "ОренбургЭнерго" Дмитрия Шевелева по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), задержаны лица, подозреваемые в совершении данного преступления", - сообщает ведомство.

По данным следствия, Шевелев был убит из огнестрельного оружия в подъезде жилого дома по улице Короленко, 17/1 в Орске рано утром 4 марта 2019 года. В ходе расследования уголовного дела были установлены подозреваемые, совершившие убийство. 28 мая этого года были задержаны 31-летний ранее неоднократно судимый местный житель и 32-летний предприниматель. Следователи получили доказательства их причастности к совершению особо тяжкого преступления, уточняется в сообщении.

"По версии следствия, один из фигурантов действовал как заказчик и соисполнитель. Мотив преступления связан с профессиональной деятельностью Дмитрия Шевелева. Второй фигурант выступил в качестве основного исполнителя преступления (орудия убийства - охотничий обрез). В зависимости от роли и участия каждого действиям задержанных лиц в рамках следствия будет дана процессуальная оценка", - говорится в сообщении.

Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. Уже проведены проверки показаний на месте, допросы и обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для следствия, добавили в ведомстве.