Сотрудницу Human Rights Watch обокрали на 412 тыс. рублей в центре Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Неизвестные в центре Москвы украли из рюкзака представительницы правозащитной организации Human Rights Watch кошелек с деньгами и документами. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне вечером. У 39-летней представительницы Human Rights Watch в центре города из сумки-рюкзака неизвестные похитили кошелек, в котором находились деньги, документы, ключи от офиса, две карты памяти USB, студенческое удостоверение и карта "Тройка" с балансом в 1 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавшая оценила нанесенный ей ущерб в 412 тыс. рублей.

Информацию о похищении денег, документов и личных вещей у женщины 1980 года рождения ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Human Rights Watch - неправительственная организация, штаб-квартира которой находится в США. Она осуществляет мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.