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В Петербурге у чемпиона мира по прыжкам в высоту Ухова угнали внедорожник

Полиция возбудила уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Внедорожник Toyota Land Cruiser угнали у прыгуна в высоту Ивана Ухова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Автомобиль украден у Ухова", - сказал собеседник агентства.

В петербургской полиции сообщили журналистам, что 28 мая в полицию обратился мужчина 1986 года рождения, он сообщил, что в период с вечера 27 мая по утро 28 мая неизвестный похитил его внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью 2 млн рублей, который был припаркован на улице Лиственной.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника", - говорится в сообщении УМВД по городу и Ленинградской области, имя заявителя не уточняется.

Ухову 34 года, он является чемпионом мира (2010) и Европы в помещении (2009, 2011). В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Ухов завоевал золото, но в 2019 году спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил по решению Спортивного арбитражного суда и лишен золотой медали Игр, а также серебряной награды чемпионата мира в помещении (2014) и бронзовой медали чемпионата Европы (2014).

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