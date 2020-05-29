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Беспорядки в Миннесоте

Слезоточивый газ против петард. В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда

Беспорядки начались после появления видео, на котором полицейские задерживают афроамериканца. Позже мужчина умер в одной из больниц
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Описание
© AP Photo/John Minchillo
© AP Photo/John Minchillo
© AP Photo/John Minchillo
© Alton Strupp/Courier Journal via Imagn Content Services, LLC/REUTERS
© Matthew Hatcher/Getty Images
© AP Photo/Julio Cortez
© Scott Olson/Getty Images
© Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via Getty Images
© Brian Peterson/Star Tribune via Getty Images
© Mark Vancleave/Star Tribune via Getty Images
© REUTERS/Carlos Barria

В городах Миннеаполис и Сент-Пол в штате Миннесота четвертый день продолжаются протесты, причиной которых стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие поджигают здания и автомобили, грабят магазины. Полицейские применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие бросают в полицейских камни, стеклянные бутылки и петарды, а также пытаются ослепить их с помощью лазеров. 

В Сент-Пол, Миннеаполис и прилегающие районы направили свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации.
Акции протеста проходят также в крупных городах по всей стране: в Нью-Йорке, Денвере, Альбукерке и Луисвилле.

25 мая 46-летнего Джорджа Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных документов. Очевидец выложил в интернет видео, на котором полицейские надевают на темнокожего мужчину наручники и валят его на землю. Один из них надавил задержанному коленом на шею, тот закричал, что не может дышать, однако полицейские это игнорировали. Вскоре после этого мужчина умер в одной из городских больниц.

 

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СШАБеспорядки в Миннесоте
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