В противотуберкулезном диспансере Оренбурга обрушился подвесной потолок

ОРЕНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Подвесная конструкция потолка обрушилась в холле одного из корпусов Оренбургского областного клинического противотуберкулезного диспансера в пятницу ночью, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

"Произошло провисание и обрушение конструкции подвесного потолка в холле справочной на 12 входе первого корпуса ГБУЗ "ООКПТД" [Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер]. Пострадавших нет", - сообщила собеседница агентства.

Инцидент случился в 03:30 (01:30 мск) в пятницу. По данным Минздрава, в настоящее время конструкцию демонтировали. На объект вызвали подрядную организацию, выполнявшую работы по монтажу потолка.

"В настоящее время при участии представителей управления капитального строительства Оренбургской области проводится проверка подвесных конструкций, выполненных данной подрядной организацией", - уточнили в пресс-службе министерства.