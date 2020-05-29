Спасатели обнаружили под Псковом тело второй девочки, пропавшей вместе с подругой у реки

ПСКОВ, 29 мая. /ТАСС/. Водолазы подняли из реки тело второй девочки, которая ранее пропала вместе с подругой у реки на территории Островского района Псковской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС России.

Ранее в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ сообщили о том, что две 15-летние девочки пропали под Псковом, одну из них спасатели обнаружили мертвой, ее тело подняли из реки, по данному факту проводится проверка.

"Водолазы аварийно-спасательной службы обнаружили тело пропавшей девочки. Ведутся следственные мероприятия. Вчера [в четверг] обнаружено тело одной девочки, сегодня обнаружили второе тело", - сказала собеседница агентства.

В поисках были задействованы правоохранительные органы, поисково-спасательные отряды МЧС, военнослужащие псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт" и местные жители. В настоящее время следователи опрашивают возможных свидетелей, в том числе родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания детей.