В Петербурге и Ленобласти задержали десять человек за незаконную торговлю оружием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками ФСБ задержали группу из 10 человек, в том числе 80-летнего пенсионера, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по уголовному делу о незаконной торговле оружием, у них изъяты пистолеты, винтовки и патроны, сообщили журналистам в УМВД по городу и области.

"Задержаны 10 участников организованной группы в возрасте от 29 до 80 лет, которые подозреваются в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Все они проживают в Петербурге и Ленобласти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные работают на "гражданских" профессиях, в частности, среди них есть два таксиста и один парикмахер.

В ходе обысков в их квартирах оперативники нашли больше 10 пистолетов, два пистолета-пулемета, винтовки, карабины, ружья, больше 100 патронов для разного оружия, а также комплектующие для изготовления оружия, также большое количество вооружения, изготовленного в кустарных условиях.

"Троим подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Они задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении остальных соучастников решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности после проведения ряда экспертиз", - отметили в ведомстве.