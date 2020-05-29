В Марий Эл нарушительница масочного режима укусила сделавшего ей замечание полицейского

ТАСС, 29 мая. Женщина, пришедшая на рынок в поселке Параньга Республики Марий Эл без защитной маски, укусила полицейского, который объяснил ей, что она нарушает закон. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 28 мая. Полицейский заметил на рынке женщину, которая стояла в очереди без маски, и начал объяснять ей, что она совершает правонарушение. "Нарушительница отказалась представится, и попыталась уйти. Сотрудник полиции догнал ее, злоумышленница с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти укусила его за кисть правой руки", - говорится в сообщении.

В отношении 38-летней женщины возбудили уголовное дело по статье "Применении насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".