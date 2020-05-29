Полиция задержала свыше 20 человек после криминальной разборки со стрельбой под Киевом

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 21 человека после перестрелки в Броварах Киевской области, которую устроили в пятницу рано утром участники криминальной разборки.

"Патрульные в Житомирской и Винницкой областях задержали еще 10 участников криминальных разборок в Броварах. Общее количество задержанных достигло уже 21", - сообщил департамент коммуникации МВД Украины.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Стрельба в одном из жилых районов Броваров произошла около 7:00. В результате перестрелки три человека получили ранения. Были повреждены автомобили, обстреляны близлежащие дома.

На инцидент обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. Глава МВД Арсен Аваков доложил главе государства, что конфликт произошел между представителями двух компаний, занимающихся междугородными пассажирскими перевозками. По его словам, события оказались последствием коррупции в сфере перевозок.

Зеленский заявил, что произошедшее "напоминало 90-е годы". "Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на волю. Хотелось бы, чтобы нашли заказчиков", - обратился глава государства к министру.

По факту стрельбы открыто три уголовных дела: действия стрелявших квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

По данным украинского издания "Страна", в связи со стрельбой были отстранены от исполнения обязанностей начальник главного управления Национальной полиции Винницкой области Юрий Педос, а также его заместитель и руководитель оперативной службы. Украинские СМИ полагают, что одним из перевозчиков, представители которого участвовали в стрельбе, является винницкая компания. Информация об отстранении руководства полиции Винницкой области обнародована на официальном сайте Нацполиции Украины, однако привязка к событиям в Броварах там отсутствует.