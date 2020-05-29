В Калининградской области в отношении военного возбуждено дело после ДТП с двумя погибшими

КАЛИНИНГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Балтийскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего одной из воинских частей, в ДТП с участием которого погибли два человека. Об этом сообщается на официальном сайте Главного военного следственного управления СК России.

"Предварительно установлено, что 28 мая 2020 года около 7 часов лейтенант Дмитрий Тимофеев, управляя автомобилем марки Lexus GS-300, в районе 38-го километра автомобильной дороги Калининград - Балтийск превысил установленное ограничение скорости и столкнулся с машиной Renault Sandero . После столкновения транспортные средства вылетели на встречную полосу движения и загорелись", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Renault Sandero госпитализирован в тяжелом состоянии, два находившихся с ним пассажира погибли на месте аварии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").