В ДТП в Ставропольском крае погиб один человек

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло днем в пятницу в Красногвардейском районе Ставропольского края. Один человек погиб, еще пять пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Поступило сообщение о ДТП в Красногвардейском районе на третьем километре дороги Красногвардейское - Коммунара. Произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, пострадало пять человек, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 15:15 мск. С различными травмами в ЦРБ Красногвардейского района госпитализированы четыре человека, один от госпитализации отказался.

На месте работают все экстренные службы, проводятся оперативные мероприятия. Дорога не перекрывалась. К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и шесть единиц техники.