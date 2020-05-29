Администратора паблика "Омбудсмен полиции" обвинили в распространении порноматериалов

"Худякову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору). Вину мой подзащитный не признает", - сказал Пашков.

По словам защитника, суть обвинения в том, что Худяков отправил в чат, где состояли 10 человек, картинку, "которую некая автономная некоммерческая организация признала порнографией, и которую участники чата и так видели".

Худяков был ранее арестован Тверским судом столицы. 24 мая Худякова привезли в Москву из Вологды в сопровождении спецназа ОМОН. Двумя днями ранее в его квартире в Вологде прошел обыск. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, обыск у Худякова был связан с одним из уголовных дел против основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В отношении него возбуждены три уголовных дела по статьям о вымогательстве и распространении порнографии. Воронцов свою вину не признает.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.