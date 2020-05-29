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Дело возбудили после обнаружения младенца между гаражами в Подмосковье

Ребенка доставили в больницу, полиция разыскивает его мать

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка между гаражами около подмосковной деревни Дубровки. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В пятницу между гаражами около деревни Дубровки в Подмосковье был найден новорожденный мальчик. Его доставили в больницу, полиция разыскивает мать.

"По факту обнаружения новорожденного ребенка в Талдомском районе дознавателем отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ - "Оставление в опасности", - сказала Петрова.

По факту произошедшего начата прокурорская проверка, ее ход поставлен в прокуратуре области на контроль.

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