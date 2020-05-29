В Твери задержали совершивших серию разбоев в магазинах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Твери двоих нападавших на магазины, которые, угрожая их сотрудникам, похищали деньги. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В течение месяца в полицию поступили восемь заявлений от представителей торговых организаций. Они сообщали, что злоумышленник, лицо которого было скрыто под маской, врывался в помещения и, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, похищал денежные средства. С места преступления он скрывался на автомобиле, в котором его ожидал сообщник. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 ("Разбой") УК РФ", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время подозреваемые задержаны, ими оказались двое неработающих жителей Твери, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

"По адресам проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты наручники, пневматический пистолет, маски и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел", - заключила Волк. Фигурантов дела заключили под стражу.