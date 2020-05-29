Причиной стрельбы в магазине на западе Москвы стал конфликт между двумя приезжими

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Причиной стрельбы, произошедшей в пятницу в магазине в московском районе Солнцево, стал конфликт между двумя приезжими из стран Средней Азии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, стрельба на западе Москвы произошла в магазине в результате конфликта между двумя приезжими из стран Средней Азии", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. По предварительным данным, в результате стрельбы пострадал один человек.

Как уточнял ТАСС источник в правоохранительных органах, несколько человек скрылись с места ЧП на автомобиле.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.