Полномочия находящегося под арестом главы района в Калмыкии досрочно прекращены

ЭЛИСТА, 29 мая. /ТАСС/. Полномочия главы администрации Яшалтинского районного муниципального образования досрочно прекращены из-за утраты доверия, сообщает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что главу администрации Яшалтинского районного муниципального образования Калмыкии, задержанного по подозрению в злоупотреблении служебным положением, арестовали. Уголовное дело в отношении районного чиновника возбудили по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

"Прокуратура Яшалтинского района республики внесла председателю Собрания депутатов Яшалтинского районного муниципального образования представление с требованием о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий главы района в связи с допущенными им нарушениями федерального законодательства о противодействии коррупции. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия главы муниципального образования досрочно прекращены в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

Прокуратура района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Установлено, что глава администрации районного муниципального образования помешал фермеру осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием клубники, добавили в пресс-службе ведомства.